В Харьковской области задержали депутата, который обеспечивал горючим оккупантов

Служба безопасности задержала депутата Шевченковского поселкового совета в Харьковской области, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, после захвата Купянского района чиновник поддержал российских захватчиков, за что получил от них "разрешение" на торговлю горючим.

"Для ведения незаконного бизнеса коллаборант использовал местную нефтебазу и сеть захваченных автозаправочных станций на территории райцентра и поселка Шевченково", - отмечают в СБУ.

По имеющимся данным, среди "потребителей" горюче-смазочных материалов были оккупационные подразделения РФ, заправлявшие свою технику на захваченных АЗС.

"Чтобы наполнять резервуары, фигурант наладил поставки горючего из России, а с полученных доходов ежемесячно платил "ренту" в бюджет страны-агрессора", - подчеркнули в СБУ.

После освобождения района злоумышленник остался в поселке, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Там добавили, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну чиновницу-коллаборантку в освобожденных районах Харьковщины. Задержанной оказалась бывшая чиновница городского совета Купянская, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения.