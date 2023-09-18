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Выдавал себя за военного: в Днепре задержали агента ФСБ
Контрразведка Службы безопасности задержала "на горячем" агента ФСБ в Днепре. Он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников.
"В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО", - отметили в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, для сбора развединформации фигурант регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты.
Полученные данные российский агент передавал своему куратору из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.
"За каждую выполненную задачу вражеский приспешник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, агент ФСБ получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций", - подчеркивают в СБУ.
Как сообщают правоохранители, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.
Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им враждебной задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.
Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - подчеркивают в СБУ.
Там добавляют, что мужчина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, собиравшего информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.