Выдавал себя за военного: в Днепре задержали агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности задержала "на горячем" агента ФСБ в Днепре. Он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников.

"В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО", - отметили в СБУ.

По данным следствия, для сбора развединформации фигурант регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты.

Полученные данные российский агент передавал своему куратору из ФСБ через мессенджер в виде текстовых сообщений и медиафайлов.

"За каждую выполненную задачу вражеский приспешник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, агент ФСБ получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций", - подчеркивают в СБУ.

Как сообщают правоохранители, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им враждебной задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что мужчина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, собиравшего информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.