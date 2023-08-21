В Днепре вынесли приговор координатору агентурной сети российской ГРУ

Суд признал виновным в государственной измене в условиях военного положения жителя Днепра, который оказался резидентом (координатором) агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее Главное разведывательное управление), действовавшей в областном центре.

Как сообщают Служба безопасности Украины и Днепропетровская областная прокуратура, мужчине по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, для прикрытия разведывательно-подрывной деятельности резидент военной разведки РФ использовал свой статус главы одной из местных общественных организаций.

В СБУ напоминают, что этот злоумышленник и еще шесть участников его группы были задержаны в результате спецоперации контрразведки СБУ в Днепре в январе. Еще один участник этой сети был задержан в августе.

Отмечается, что еще в начале полномасштабного вторжения РФ фигурант был завербован кадровым сотрудником военной разведки страны-агрессора, получил задачу сформировать собственную агентурную сеть и перейти в "режим ожидания".

Весной 2022 года вражеская группа приступила к сбору информации о местонахождении и техническом состоянии ключевых объектов критической инфраструктуры региона, среди которых энергогенерирующие предприятия, которые обеспечивали электроснабжение большинства жилых домов, больниц и промышленных компаний в областном центре.

Также собирались сведения о местах дислокации сил ПВО, штабов Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса, транспортных путях, воинских частях, блокпостах, перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

Резидент передавал полученные от своих информаторов разведданные с географическими координатами напрямую своему "куратору" из российского ГРУ через анонимные мессенджеры. В дальнейшем они передавались в Генштаб ВС РФ и использовалась для планирования повторных ракетных ударов по городу и области.

Также агент сообщал о последствиях ракетных обстрелов по городу и области. Отмечается, что действия злоумышленников курировал лидер пророссийской радикальной общественной организации SERB (South East Radical Block).

Фото: СБУ

В ходе обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписки с Генштабом ВС РФ и радиоуправляемым самодельным взрывным устройством, пригодным для совершения взрыва.

Отметим, что это второй вынесенный обвинительный приговор в отношении участников группы. Первый был вынесен в начале месяца против днепровского специалиста в сфере IT. Следствие же по другим участникам продолжается, они находятся под стражей.