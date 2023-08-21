У Дніпрі винесли вирок координатору агентурної мережі російського ГРУ

Суд визнав винним у державній зраді в умовах воєнного стану мешканця Дніпра, який виявився резидентом (координатором) агентурної мережі Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (колишнє Головне розвідувальне управління), яка діяла в обласному центрі.

Як повідомляють Служба безпеки України та Дніпропетровська обласна прокуратура, чоловіку за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, для прикриття розвідувально-підривної діяльності резидент воєнної розвідки РФ використовував свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій.

В СБУ нагадують, що цього зловмисника та ще шістьох учасників його групи було затримано у результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Дніпрі у січні. Ще одного учасника цієї мережі було затримано в серпні.

Зазначається, що ще на початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки країни-агресора, отримав завдання сформувати власну агентурну мережу і перейти в "режим очікування".

Навесні 2022 року ворожа група приступила до збору інформації про місцезнаходження і технічний стан ключових об’єктів критичної інфраструктури регіону, серед яких енергогенеруючі підприємства, які забезпечували електропостачання до більшості житлових будинків, лікарень та промислових компаній в обласному центрі.

Також збиралися відомості щодо місць дислокації сил ППО, штабів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу, транспортних шляхів, військових частин, блокпостів, переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Резидент передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані з географічними координатами напряму своєму "куратору" з російського ГРУ через анонімні месенджери. У подальшому вони передавалася до Генштабу ЗС РФ та використовувалися для планування повторних ракетних ударів по місту та області.

Також агент повідомляв про наслідки ракетних обстрілів по місту та області. Зазначається, що дії зловмисників курував лідер проросійської радикальної громадської організації SERB (South East Radical Block).

Фото: СБУ

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами листування з Генштабом ЗС РФ та радіокерованим саморобним вибуховим пристроєм, придатним для здійснення вибуху.

Наразі це другий винесений обвинувальний вирок щодо учасників групи. Перший було винесено на початку місяця проти дніпровського фахівця у сфері IT. Слідство ж щодо інших учасників триває, вони знаходяться під вартою.