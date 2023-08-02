Айтішнику з Дніпра дали 15 років тюрми за відслідковування й передачу даних про роботу ППО

Суд визнав фахівця у сфері IT з Дніпра винним у державній зраді через участь в агентурній мережі зі збору даних про роботу системи протиповітряної оборони в регіоні.

Як повідомляють Служба безпеки України та Дніпропетровська обласна прокуратура, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу чоловіку, "враховуючи активну співпрацю зі слідством", присудили 15 років тюрми з конфіскацією майна (іншим варіантом вироку могло б бути довічне ув'язнення).

Встановлено, що зловмисник діяв у складі інформаторської мережі Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (раніше - Головне розвідувальне управління), яку СБУ знешкодила на початку цього року у результаті спецоперації у Дніпрі.

Тоді разом із ним було затримано його спільників, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону та передавали агресору локації цивільної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючих підприємств області.

Щодо решти учасників слідство наразі ще триває. Вони залишаються під вартою без права визоду під заставу. Заявляється, що дії групи курував лідер проросійської радикальної громадської організації SERB (South East Radical Block).

Як встановило розслідування, фігурант у складі російської агентури відповідав за відслідковування можливих бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області. Для цього він здійснював візуальне спостереження, фото- й відеофіксацію напрямків і часу спрацювання української ППО по ворожих цілях.

Також він фіксував місця дислокації штабів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу, дані про транспортні шляхи, військові частини, блокпости, переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Всю зібрану інформацію чоловік передавав із координатами російській воєнній розвідці через старшого групи (резидента). Зазначається, що для комунікації використовувалися анонімні месенджери.

Отримані від джерел розвіддані, як кажуть у спецслужбі, окупанти використовували для підготовки повітряних ударів по регіону із застосуванням балістичних або крилатих ракет, а також дронів-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо також, що в липні у Одесі призначили максимальне покарання за держзраду колишньому військовому, який, як встановила СБУ, вже не один рік був інформатором росіян. В травні ж у цьому облцентрі засудили чоловіка, який збирав розвідувальну інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.