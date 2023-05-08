Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)

Суд визнав винним у державній зраді мешканця Жмеринки Вінницької області, що збирав та передавав інформацію про українську армію та об’єкти інфраструктури. Про це повідомляють в Службі безпеки України та Вінницькій обласній прокуратурі. За частиною 2 статті 111 Кримінального кодекса чоловікові присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що обвинувачений минулого року умисно і добровільно погодився виконувати завдання спецслужб Росії зі збирання та передачі їм інформації щодо дислокації, чисельності, озброєння, маршрутів пересування сил та засобів Збройних сил України, а також відомостей про об’єкти критичної та цивільної інфраструктури Жмеринки.

Зокрема, обвинувачений надав ворогові відомості про місця розташування органів влади, закладів охорони здоров’я, об’єктів зв’язку, енергетики та залізничного сполучення. Жмеринка, нагадаємо, є важливим залізничним вузлом.

Слідством доведено листування чоловіка з так званим "куратором", ідентифікованим як співробітник Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ, та надсилання останньому за грошову винагороду запитуваної інформації з геомітками, фото- і відеофайлами.

Як кажуть в СБУ, за наведенням підсудного окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по регіону. Однак спецслужба викрила й затримала його під час спецоперації на території області у листопаді 2022 року.

Зазначається, що це колишній радянський військовий, який на початку 1990-х років звільнився з армії та якого ще тоді завербувала російська воєнна розвідка, "перевівши в режим очікування".

"На початку повномасштабного вторгнення на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ та поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. У подальшому "розконсервований" агент підтримував зв’язок зі своїм "куратором" через анонімний Telegram-канал", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Вінницька обласна прокуратура

Нагадаємо також, що днями такий самий вирок отримав мешканець Одеси, який теж збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території свого регіону.