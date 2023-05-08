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Суспільство
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Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)

Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)
Фото: Вінницька обласна прокуратура

Суд визнав винним у державній зраді мешканця Жмеринки Вінницької області, що збирав та передавав інформацію про українську армію та об’єкти інфраструктури. Про це повідомляють в Службі безпеки України та Вінницькій обласній прокуратурі. За частиною 2 статті 111 Кримінального кодекса чоловікові присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що обвинувачений минулого року умисно і добровільно погодився виконувати завдання спецслужб Росії зі збирання та передачі їм інформації щодо дислокації, чисельності, озброєння, маршрутів пересування сил та засобів Збройних сил України, а також відомостей про об’єкти критичної та цивільної інфраструктури Жмеринки.

Зокрема, обвинувачений надав ворогові відомості про місця розташування органів влади, закладів охорони здоров’я, об’єктів зв’язку, енергетики та залізничного сполучення. Жмеринка, нагадаємо, є важливим залізничним вузлом.

Слідством доведено листування чоловіка з так званим "куратором", ідентифікованим як співробітник Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ, та надсилання останньому за грошову винагороду запитуваної інформації з геомітками, фото- і відеофайлами.

Як кажуть в СБУ, за наведенням підсудного окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по регіону. Однак спецслужба викрила й затримала його під час спецоперації на території області у листопаді 2022 року.

Зазначається, що це колишній радянський військовий, який на початку 1990-х років звільнився з армії та якого ще тоді завербувала російська воєнна розвідка, "перевівши в режим очікування".

"На початку повномасштабного вторгнення на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ та поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. У подальшому "розконсервований" агент підтримував зв’язок зі своїм "куратором" через анонімний Telegram-канал", - йдеться в повідомленні.

Фото 2 — Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 3 — Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 4 — Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)
Фото: Вінницька обласна прокуратура
Фото 5 — Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)
Фото 6 — Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)
Фото 7 — Мешканця Жмеринки засудили за "зливання" даних розвідці РФ для наведення ударів: який вирок (ФОТО)

Нагадаємо також, що днями такий самий вирок отримав мешканець Одеси, який теж збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території свого регіону.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов