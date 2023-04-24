Лідеру "Підкарпатської Русі" "накинули" строк через держзраду та сепаратизм у зверненнях до Путіна

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області 14 квітня в порядку спеціального судового провадження визнав винним у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України русинського активіста Петра Гецка, який ще в 2014 році втік до Росії. Про це свідчить рішення суду.

Встановлено, що перебуваючи на території Росії, а саме в Москві, він розмістив в інтернеті, а саме на YouTube-каналі відеозвернення від імені русинів до президента РФ Володимира Путіна з проханням утворення на території Західної України непередбаченого Конституцією України територіального утворення - так званої "Підкарпатської Русі".

Суд вирішив, що це підпадає під частину 2 статті 110 Кримінального кодексу, а саме є розповсюдженням матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою змін меж території та державного кордону України, тобто посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, причому вчиненим повторно.

Також встановлено, що Гецко, "видаючи себе за прем'єр-міністра віртуальної держави "Республіка Підкарпатська Русь" та координатора так званого центру "Матица Русинов", будучи прихильником ідей так званого "руського мира", надавав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, 14 березня 2022 року він виклав на YouTube відео, в якому закликав Путіна не завершувати "спеціальну військову операцію" на території України без урахування ряду факторів стосовно Закарпатської області. В цьому, як вбачають правоохоронці і з чим погодився суд, є ознаки порушення частини 2 статті 111 КК (державна зрада в умовах воєнного стану).

За першою статтею фігуранта засуджено до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, за другою - до 15 років позбавлення волі також з конфіскацією майна. Таким чином, остаточним покаранням за сукупністю цих злочинів є більше з них - 15 років тюрми.

Нагадаємо при цьому, що вироком Мукачівського міськрайонного суду Закарпаття від 30 вересня 2019 року, який набрав законної сили 27 квітня 2021 року, Гецка було засуджено до 12 років тюрми.

В свою чергу, нинішнім рішенням до призначеного покарання було "приєднано частково невідбуте покарання за вироком Мукачівського міськрайонного суду" з остаточним призначенням Гецку покарання у виді двадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.