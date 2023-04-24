Лидеру "Подкарпатской Руси" "накинули" срок из-за госизмены и сепаратизма в обращениях к Путину

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области 14 апреля в порядке специального судебного производства признал виновным в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины русинского активиста Петра Гецко, еще в 2014 году бежавшего в Россию. Об этом свидетельствует решение суда.

Установлено, что находясь на территории России, а именно в Москве, разместил в интернете, а именно на YouTube-канале видеообращение от имени русинов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о создании на территории Западной Украины не предусмотренного Конституцией Украины территориального образования - так называемой "Подкарпатской Руси".

Суд решил, что это подпадает под часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса, а именно является распространением материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, то есть посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, причем совершенным повторно.

Также установлено, что Гецко, "выдавая себя за премьер-министра виртуального государства "Республика Подкарпатская Русь" и координатора так называемого центра "Матица Русинов", являясь сторонником идей так называемого "русского мира", оказывал иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности. против Украины.

В частности, 14 марта 2022 года он выложил на YouTube видео, в котором призвал Путина не завершать "специальную военную операцию" на территории Украины без учета ряда факторов в отношении Закарпатской области. В этом, как усмотрели правоохранители и с чем согласился суд, содержатся признаки нарушения части 2 статьи 111 УК (государственная измена в условиях военного положения).

По первой статье фигурант был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, по второй - к 15 годам лишения свободы также с конфискацией имущества. Таким образом, окончательным наказанием по совокупности этих преступлений является большее из них - 15 лет тюрьмы.

Напомним при этом, что приговором Мукачевского горрайонного суда Закарпатья от 30 сентября 2019 года, вступившим в законную силу 27 апреля 2021 года, Гецко был приговорен к 12 годам тюрьмы.

В свою очередь, нынешним решением к назначенному наказанию было "присоединено частично неотбытое наказание по приговору Мукачевского горрайонного суда" с окончательным назначением Гецко наказания в виде двадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.