Предатели, переправлявшие технику РФ через Днепр, уведомлены о подозрении

Херсонская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении трем местным жителям, бывшим работникам речпорта. Их обвиняют в пособничестве стране-агрессору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Подозреваемые – бывшие работники филиала "Херсонский речной порт" АСК "Укрречфлот" во время временной оккупации города согласились сотрудничать с оккупационными властями. Один из них вступил в должность директора захваченного филиала предприятия, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Так называемый "директор" перерегистрировал предприятие в соответствии с требованиями российского законодательства и способствовал введению в обращение рубля в Херсоне.

Подозреваемые выполняли указания оккупационных властей, действуя в интересах вооруженных сил РФ, помогали инженерным войскам в обустройстве понтонной переправы. Также они организовали и обеспечили реконструкцию грузовой баржи для перевозки военной техники, изъяли у работников находившиеся в их пользовании транспортные средства для нужд вражеских войск.

Кроме того, они обеспечивали переправку российской техники через реку Днепр и помогали вывозить имущество предприятия на временно оккупированную территорию. Также предатели обеспечивали окупантов дизельным топливом на почти 300 литров.

Сообщается, что во время проведения обысков правоохранители обнаружили паспорта РФ, российскую атрибутику, компьютерную технику, боеприпасы.

Следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации бывшего судьи Ленинского райсуда Донецкой области, работающей на окупантов в Мариуполе. Она подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).