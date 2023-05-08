Жителя Жмеринки осудили за "слив" данных разведке РФ для наведения ударов: каков приговор (ФОТО)

Суд признал виновным в государственной измене жителя Жмеринки Винницкой области, который собирал и передавал информацию об украинской армии и объектах инфраструктуры. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины и Винницкой областной прокуратуре. По части 2 статьи 111 Уголовного кодекса мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что обвиняемый в прошлом году умышленно и добровольно согласился выполнять задачи спецслужб России по сбору и передаче им информации о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины, а также сведения об объектах критической и гражданской инфраструктуры Жмеринки.

В частности, обвиняемый предоставил врагу сведения о местонахождении органов власти, учреждений здравоохранения, объектов связи, энергетики и железнодорожного сообщения. Жмеринка, напомним, является важным железнодорожным узлом.

Следствием доказана переписка мужчины с так называемым "куратором", идентифицированным как сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, и отправка последнему за денежное вознаграждение запрашиваемой информации с геометками, фото- и видеофайлами.

Как говорят в СБУ, по наводке подсудимого оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по региону. Однако спецслужба разоблачила и задержала его в ходе спецоперации на территории области в ноябре 2022 года.

Отмечается, что это бывший советский военный, уволившийся из армии в начале 1990-х годов и которого еще тогда завербовала российская военная разведка, "переведя в режим ожидания".

"В начале полномасштабного вторжения на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ и поставил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В дальнейшем "расконсервированный" агент поддерживал связь со своим "куратором" через анонимный Telegram-канал", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Винницкая областная прокуратура

Напомним также, что на днях такой же приговор получил житель Одессы, который тоже собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории своего региона.