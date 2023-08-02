Айтишнику из Днепра дали 15 лет тюрьмы за отслеживание и передачу данных о работе ПВО

Суд признал специалиста в сфере IT из Днепра виновным в государственной измене из-за участия в агентурной сети по сбору данных о работе системы противовоздушной обороны в регионе.

Как сообщают Служба безопасности Украины и Днепропетровская областная прокуратура, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса мужчине, "учитывая активное сотрудничество со следствием", присудили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества (другим вариантом приговора могло быть пожизненное заключение).

Установлено, что злоумышленник действовал в составе информаторской сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее - Главное разведывательное управление), которую СБУ обезвредила в начале этого года в результате спецоперации в Днепре.

Тогда вместе с ним были задержаны его подельники, собиравшие разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона и передававшие агрессору локации гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, в частности энергогенерирующих предприятий области.

В отношении остальных участников следствие еще продолжается. Они остаются под стражей без права выезда под залог. Заявляется, что действия группы курировал лидер пророссийской радикальной общественной организации SERB (South East Radical Block).

Как установило расследование, фигурант в составе российской агентуры отвечал за отслеживание возможных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области. С этой целью он осуществлял визуальное наблюдение, фото- и видеофиксацию направлений и времени срабатывания украинского ПВО по вражеским целям.

Также он фиксировал места дислокации штабов Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса, данные о транспортных путях, воинских частях, блокпостах, перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Всю собранную информацию мужчина передавал с координатами русской военной разведке через старшего группы (резидента). Отмечается, что для коммуникации использовались анонимные мессенджеры.

Полученные от источников разведданные, как говорят в спецслужбе, оккупанты использовали для подготовки воздушных ударов по региону с применением баллистических или крылатых ракет, а также дронов-камикадзе типа Shahed.

Напомним также, что в июле в Одессе назначили максимальное наказание за госизмену бывшему военному, который, как установила СБУ, уже не один год был информатором россиян. В мае же в этом облцентре был осужден мужчина, который собирал разведывательную информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.