В Донецкой области задержали российского агента, который "охотился" за позициями ВСУ

Служба безопасности задержала еще одного вражеского информатора, который собирал разведданные и отчитывался военному РФ об огневых позициях и перемещениях техники и личного состава ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник находился на прямой связи с кадровым сотрудником главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

В начале августа этого года мужчина получил от своего российского "куратора" первоочередную задачу – выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении.

"Также приспешник агрессора скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта. Кроме того, он "сливал" российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов", - отметили в СБУ.

По данным следствия, развединформация потребовалась захватчикам для планирования боевых операций, в том числе для попыток огневого поражения позиций украинской артиллерии.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он осуществлял доразведку местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.

"Как установило следствие, вражеским информатором оказался житель Покровска, которого российская военная разведка дистанционно привлекла к сотрудничеству в пользу РФ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети "Одноклассники".В "отчетах" российской спецслужбе ее информатор подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины).

"Сейчас мужчина находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила в Житомирской области еще одну агентку главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленница собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.