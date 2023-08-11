СБУ сообщила о подозрении одесситке, которая передавала оккупантам информацию об украинских военных

Служба безопасности задержала в Одессе информаторку ФСБ, которая за деньги "сливала" информацию об украинских военных. Она собирала данные о местах базирования сил обороны на территории областного центра, а после воздушных атак фиксировала последствия и отчитывалась врагу. Предательница уже сообщена о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что, пользуясь ее информацией, враг осуществлял повторные воздушные удары по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.

ФСБ также интересовала информация об уязвимых местах военных объектов и подразделений ВСУ, гуманитарном обеспечении и критической инфраструктуре.

За это информаторка получала от 50 до 500 долларов, в зависимости от ценности информации. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время контрдиверсионных мер, когда она осуществляла разведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.

По данным следствия, для конспирации изменница постоянно меняла мобильные номера и телефоны. В ходе обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карточки и средства связи с доказательствами ее деятельности в пользу России.

В настоящее время она находится под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Отметим, что СБУ постоянно находит предателей, которые сотрудничают с врагом. Недавно была проведена многоэтапная спецоперация, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области.

Особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию против Украины.