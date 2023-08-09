Переселенка с Донбасса искала для российской разведки ремонтные базы ВСУ в Житомирской области

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Житомирской области еще одну агентку главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленница собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, переселенка из Донбасса, переехавшая в Житомирскую область весной этого года, по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Для этого стала активной участницей разных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она публиковала антиукраинские посты.

В ходе общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.

"Как установило расследование, "незнакомцем" оказался представитель российской военной разведки. В случае успешного выполнения вражеских задач он обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в РФ", - отмечают в СБУ.

Как установили правоохранители, в начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере.

Однако впоследствии российский куратор перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты.

Сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до попытки выезда в РФ через третьи страны.

Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области. Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.