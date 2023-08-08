В Донецкой области разоблачили женскую агентурную сеть, которая работала на ФСБ и "вагнеровцев"

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнер".

"По указаниям кафиров их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Прежде всего они пытались выявить и «слить» агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой.Также их интересовали маршруты украинских войск с прифронтовых территорий на передовую", - отметили в СБУ.

Для сбора разведывательной информации женщины обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

"Все полученные сведения передавали по двум каналам связи - российскому "куратору" по ФСБ и представителю "вагнеровцев". Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных.

Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации «подопечных» с территории страны-агрессора.

"По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в режиме ожидания", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

чч. 2, 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины).

"Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Кроме того, планируется сообщение о подозрении четвертой фигурантке, которая скрывается от правосудия в России", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас идет расследование. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Ранее в Донецкой области СБУ задержала "расконсервированного" информатора ФСБ, который передавал агрессору информацию о маршрутах, количестве и спецификации техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск.