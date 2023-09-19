"Зарабатывали" на военнообязанных: заместителю Херсонского военкома и председателю ВВК в Прикарпатье грозит до 10 лет тюрьмы

Служба безопасности ликвидировала еще две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации в Херсоне и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, в Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов.

"Стоимость коррупционной "услуги" составляла от 4,5 до 6 тыс. американских долларов в зависимости от срочности. За эти суммы чиновник снимал с военного учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки по личным делам". своих клиентов. Полученный подлог уклоняли использовали для незаконного выезда за пределы Украины", - отметили в СБУ.

Установлено, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" во время получения ими еще одной взятки.

"В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, на I вано-Франковщине СБУ задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья.

"Для этого должностное лицо "вписывало" в выводы медосмотра своих клиентов "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составляла 2 тыс. долларов США с одного человека", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

"По обоим разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности заблокировала еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных фигурантов начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.