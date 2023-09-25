У Харкові піймали групу, що збирала компромат на воєнкомів та ВЛК та фіксувала "прильоти": підозрюють в роботі на РФ

Служба безпеки Україні заявляє про нейтралізацію в Харківській області агентурної мережі Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, учасники якої збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

"Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій", - зазначається в ньому.

Як вказують правоохоронці, така інформація була потрібна представникам країни-агресора для спроб їх вербування та "підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України".

"Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам", - кажуть в СБУ.

Повідомляється, що в результаті багатоетапної спецоперації співробітники спецслужби задокументували злочинні дії чотирьох учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання.

За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії, де його завербували кадрові співробітники ГУ ГШ ЗС РФ та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу чоловік залучив чотирьох своїх знайомих з міста.

"48-річний мешканець Харкова, будучи військовозобов’язаним, але, перебуваючи під інтелектуальним впливом виховання часів радянського союзу в дусі комуністичних ідей, не маючи патріотичних проукраїнських переконань, добровільно почав спілкуватись через месенджер Telegram з чоловіком, який перебуває в РФ та негласно працює на ГУ ГШ ЗС РФ", - описали в обласній прокуратурі.

Судячи з повідомлень правоохоронців, інші двоє підозрюваних - його 48-річна співмешканка, працівниця місцевого газопостачального підприємства, а також 61-річний таксист.

Зазначається, що для збору інформації вони об’їжджали місцевість та фіксували пункти базування Сил оборони або "адреси" російських повітряних ударів: зібрані відомості вони переправляли керівнику групи в РФ, а той надавав їх своєму куратору у російській військовій розвідці.

Під час обшуків у помешканнях затриманих виявлено комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для розвідувально-підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Також зазначено, що вилучено три бойові гранати: ще одному фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 ККУ (незаконне поводження з бойовими припасами). Інших подробиць щодо нього не наводиться. Затримані наразі перебувають під вартою.

Розслідування проводить харківське облуправління СБУ за оперативного супроводу департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та за процесуального керівництва обласної прокуратури.