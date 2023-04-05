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Преступность
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Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)

Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)
СБУ задержала организатора схемы поставки угля из"ЛНР" в РФ. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одну преступную схему поставки полезных ископаемых из временно захваченной части востока Украины в РФ. В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержан организатор сделки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, организатором схемы оказался бывший житель Луганщины, до 2014 года занимавшийся угольным бизнесом на территории области. После оккупации части региона он организовал там предприятие, которое "зарегистрировали" в псевдоучреждениях террористической организации "ЛНР".

Эта коммерческая структура специализировалась на оптовых поставках угля, незаконно добытого в захваченных рудниках региона. С полученных "прибылей" делец регулярно платил деньги в бюджет террористов в виде "налогов" и "сборов". Вырученные средства руководители местной оккупационной администрации тратили на материально-техническое обеспечение боевиков.

Впоследствии злоумышленник переехал в Киев и продолжил дистанционно управлять нелегальным бизнесом. К противоправной деятельности привлек еще троих подельников.

Во время обысков в офисных помещениях, по адресам столичных помещений и в автомобилях фигурантов обнаружено:

  • документы, компьютеры и мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности;
  • почти 10 млн грн наличных.
Фото 2 — Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)
Фото 3 — Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)
Фото 4 — Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)
Фото 5 — Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)
Фото 6 — Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)
Фото 7 — Из Киева управлял предприятием в "ЛНР": СБУ задержала организатора схемы поставки угля в РФ (ФОТО)

Следователи Службы безопасности сообщили организатору сделки о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, заочно сообщено о подозрении трем его сообщникам, которые скрываются на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины системно разоблачает преступления оккупационных администраций во временно захваченных районах востока Украины. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении 10 руководителям "правительства Л/ДНР".

Автор:
Нина Комащенко