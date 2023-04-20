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Избиение военного в Ивано-Франковской области: офицеру одной из частей Нацгвардии сообщили о подозрении
Сотрудники Государственного бюро расследований проводят расследование по факту избиения военного в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Видео, на котором офицер нецензурно ругается и избивает военнослужащего, появилось на одном из украинских Telegram-каналов.
Правоохранители опросили свидетелей и потерпевшего и собрали достаточно доказательств для сообщения офицеру одной из частей Нацгвардии Ивано-Франковской области о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы сроком до 12 лет.
Также сотрудники ГБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.
Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.
Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований начали расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области.