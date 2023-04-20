Избиение военного в Ивано-Франковской области: офицеру одной из частей Нацгвардии сообщили о подозрении

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят расследование по факту избиения военного в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Видео, на котором офицер нецензурно ругается и избивает военнослужащего, появилось на одном из украинских Telegram-каналов.

Правоохранители опросили свидетелей и потерпевшего и собрали достаточно доказательств для сообщения офицеру одной из частей Нацгвардии Ивано-Франковской области о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы сроком до 12 лет.

Также сотрудники ГБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.

Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований начали расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области.