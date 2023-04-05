Избиение солдата в Житомирской области: дело передали в суд

Правоохранители завершили расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, которыйй избил подчиненного. Обвинительный акт направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, младший лейтенант решил силой "проучить" солдата-срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Командир нанес солдату несколько ударов по туловищу, в результате чего потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Подозреваемый признал свою вину.

Напомним, в марте в сети появилось видео, как офицер избил солдата-срочника. На скандал отреагировал 190 учебный центр ВСУ в поселке Гуйва Житомирской области. Там сообщили, что правоохранители приступили к служебному расследованию, а фигурантов инцидента отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Сам офицер записал видео с извинениями, намекнув, что наказал парня за пьянство.

Позже о начале расследования сообщило и ДБР. Через несколько дней офицеру объявили подозрение.