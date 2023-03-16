Избиение срочника в Житомирской области: офицеру объявили подозрение

В Житомире правоохранители объявили подозрение офицеру, применившему насилие к солдату-срочнику. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 11 марта командир взвода роты охраны воинской части нанес солдату легкие телесные повреждения. Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.

Своими действиями офицер нарушил требования уставов Вооруженных сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Дело ведут по статье о превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

А в отношении командования воинской части составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ГБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

Напомним, недавно в сети появилось видео, как офицер избил солдата-срочника. На скандал отреагировал 190 учебный центр ВСУ в поселке Гуйва Житомирской области. Там сообщили, что правоохранители приступили к служебному расследованию, а фигурантов инцидента отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Сам офицер записал видео с извинениями, намекнув, что наказал парня за пьянство.

Позже о начале расследования сообщило и ДБР. В ведомстве отмечали, что жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.