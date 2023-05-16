К 15 годам тюрьмы приговорен еще один депутат Госдумы РФ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата российской Госдумы Антона Ткачева, способствовавшего развязыванию полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что этот чиновник позиционирует себя как "новое лицо" кремлевского режима и полностью поддерживает агрессивную политику высшего военно-политического руководства РФ.

За это его назначили в комитет российской Госдумы по информационной политике.

"По данным следствия, 15 февраля 2022 года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной- агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР", - отмечают в СБУ.

В ведомстве напоминают, что в дальнейшем эти решения Кремль использовал в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тем самым чиновник способствовал реализации преступного плана Москвы по захвату нашего государства.

"На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Ткачева виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

Ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства еще 59 депутатов Государственной думы РФ, которые способствовали разрешению полномасштабной войны против Украины.