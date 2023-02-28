Киевского чиновника подозревают в присвоении средств, выделенных на ремонт школьных укрытий

Правоохранители объявили подозрение начальнику управления строительства Голосеевской райгосадминистрации, директору коммунального предприятия и руководителю подрядной организации в завладении средствами, выделенных на ремонт укрытий в школах. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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По данным следствия, в августе 2022 года чиновник РГА обеспечил для подконтрольной компании победу в тендере на капитальный ремонт укрытий и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе.

После завершения работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и инспектор технадзора утвердили их.

По выводам экспертизы, таким образом бюджет понес убытки более чем на 500 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается следствие, правоохранители проверяют причастность других должностных лиц Голосеевской РГА к хищениям средств.

Напомним, что это уже не первое дело по хищению денег в Голосеевской райадминистрации. В конце января начальницы управления образования этой РГА объявили о подозрении в растрате 1,3 млн грн бюджетных средств, выделенных на генераторы для укрытий в школах. Теперь в Киевской городской прокуратуре отметили, что хищение на ремонте касается этих же заведений.