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Командир дивизиона из "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ, проведет 12 лет за решеткой
На основании публичного обвинения, представленного прокурорами Донецкой областной прокуратуры, суд признал командира дивизиона "Народного вооруженного фронта ДНР", который перешел на сторону оккупантов и обстреливал позиции ВСУ, виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Согласно сообщению, прокуроры доказали, что в июле 2014 года, являясь сторонником России, а также ради вознаграждения, дончанин вступил в "ополчение ДНР" на должность стрелка. Он получил позывной "дядя Петя" и был назначен командиром одного из артиллерийских дивизионов.
Злоумышленник 5 лет находился "в должности" и командовал ведением огня гаубической батареи по позициям Вооруженных Сил Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также он принимал участие в боях в селах Красный Луч и Индустрия Луганской области, городах Кировском, Углегорске и пгт Ольховатке Донецкой области. Из этих населенных пунктов предатель вел огонь по подконтрольным украинским властям территориям, чем помогал фейковой республике противостоять проведению антитеррористической операции.
В прокуратуре сообщили, что в декабре 2019 года злоумышленник уволился "со службы", однако через три года его мобилизовали для участия в войне против Украины.
Задержали "дядю Петю" в апреле 2023 года в с. Опросному во время боевого столкновения с украинскими защитниками.
Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя из Лимана, который после оккупации населенного пункта стал информатором оккупантов и раскрывал им координаты блокпостов ВСУ. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и назначил 15 лет тюремного заключения.