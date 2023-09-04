Корректировщики российских ударов по Донецкой и Днепропетровской областях получили тюремные сроки

Служба безопасности собрала доказательную базу на трех российских информаторов, корректировавших воздушные атаки РФ по Донецкой и Днепропетровской областям. Злоумышленники получили 14, 12 и 9 лет заключения.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам спецслужбы в Донецкой области тюремный срок получил местный житель, который "сливал" оккупантам места базирования и перемещения Сил обороны в освобожденном Лимане. Больше всего россиян интересовали местонахождение штабов командования ВСУ и подразделений Службы безопасности.

Его задержали при попытке передачи врагу информации через соцсеть "Одноклассники".

Также тюремный срок получила 24-летняя жительница Новогродовки Покровского района, которую спецслужбы РФ привлекли к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения. Злоумышленница прошла курс диверсионной подготовки в полевых лагерях боевиков "ДНР".

Затем она собирала информацию о расположении подразделений ВСУ, используя личные связи с военнослужащими и стражами порядка. Женщина создавала метки красной краской рядом с этими объектами, фотографировала их и отправляла снимки с координатами через мессенджер в социальной сети представителю военизированных формирований в вымышленной республике. Предательница проведет за решеткой 12 лет.

Кроме того, женщина докладывала оккупантам о численности украинских военных и направлениях движения техники, за что получала по 2 000 грн.

Третий предатель был задержан и осужден на Днепропетровщине. Предатель уже был судим и согласился работать на ФСБ. Он помогал готовить ракетный удар по одному из местных заводов. Для этого мужчина фотографировал территорию промышленного объекта, а затем отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности. Он проведет в тюрьме 9 лет.