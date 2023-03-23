Куратор оккупированной Херсонской области: депутату Госдумы РФ сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на депутата Государственной думы РФ Игоря Кастюкевича. Он способствовал распространению оккупационного режима во временно захваченной части юга Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо лично координировало процесс организации и проведения незаконного референдума по "присоединению" Херсонщины к составу РФ.

"Установлено, что фигурант является заместителем руководителя прокремлевской фракции "Единая Россия" и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. В период с 23 по 28 сентября прошлого года он находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные" результаты фейкового плебисцита", - сообщают в СБУ.

Именно по его указанию представители "избиркомов" совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу Кремля.

Также российский депутат снимал и выкладывал в своих пабликах постановочные видео о раздаче российской "гуманитарки" в регионе.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кастюкевичу о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении СБУ.

Там добавляют, что злоумышленник находится на территории России.

"Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - подчеркивают в СБУ.

Напомним, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, способствовавших захвату части восточных регионов Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.