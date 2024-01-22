€1,5 тыс. за проезд: на границе с Венгрией задержали таможенников, требовавших взятки от перевозчиков

На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила работников таможенного поста "Тиса" на украинско-венгерской границе, требовавших взятки от водителей, осуществляющих международные перевозки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, "на горячем" были задержаны пятеро чиновников пункта пропуска "Чоп-Захонь", которые обложили "данью" водителей международных перевозок.

"С каждого автобуса фигуранты требовали до 1,5 тыс. евро. За эту сумму чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении завозимых в Украину иностранных товаров", - сообщают в СБУ.

В Офисе Генпрокурора добавляют, что работники отдела таможенного оформления таможенного поста "Тиса" и государственные инспекторы Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Закарпатской таможни требовали от водителей рейсовых автобусов от 800 до 1400 евро за беспрепятственный ввоз груза, который следует без сопровождения территорию Украины. Отмечается, что за одну смену должностные лица пропускали до 50 автобусов.

Сообщается, что в случае отказа водителя платить указанную сумму, таможенники задерживали формальные процедуры и угрожали конфискацией груза.

Злоумышленников разоблачили, когда они получали часть средств на сумму 1100 евро.

Сотрудники СБУ провели 13 обысков по адресам проживания и на территории таможенного поста и обнаружили большие суммы наличных и документы, подтверждающие незаконную деятельность таможенников.

Задержанным доложено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.