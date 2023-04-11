Полиция и СБУ поймали таможенника на взятке за ввоз из Молдовы 4 миллиона гривен (ФОТО)

Следователи Главного управления полиции в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили на взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста "Белгород-Днестровский" Одесской таможни. Об этом сообщают областная полиция, прокуратура и СБУ.

По данным следствия, таможенник требовал у гражданина взятку за ввоз без декларирования 4 миллионов гривен на территорию Украины через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Маяки – Удобное – Паланка" на границе с Молдовой.

Свои "услуги" он оценил в 3% этой суммы, требуя, соответственно, 3 тысячи евро. Сотрудник таможни был задержан после получения второго транша неправомерных средств, у него изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог в 400 тысяч гривен.

Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: СБУ

Также он отстранен от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, в частности проверяется причастность к этому другим работников таможни.

Напомним также, что в феврале полиция и СБУ разоблачили начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы: сообщалось, что он наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.