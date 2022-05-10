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Оккупанты обстреляли автомобиль вблизи Запорожья: один человек погиб
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками автомобиля с гражданскими вблизи Запорожья один человек погиб и один получил ранения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 9 мая вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпосту оккупантов под вражеский обстрел попал автомобиль с двумя гражданскими.
В результате прямого попадания снаряда автомобиль взорвался. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские оккупанты 4 мая возле Старого Салтова в Харьковской области открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, в результате чего погибли 4 человека.