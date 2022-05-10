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Преступность
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Оккупанты обстреляли автомобиль вблизи Запорожья: один человек погиб

Оккупанты обстреляли автомобиль вблизи Запорожья: один человек погиб
Оккупанты обстреляли автомобиль вблизи Запорожья

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками автомобиля с гражданскими вблизи Запорожья один человек погиб и один получил ранения.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 9 мая вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпосту оккупантов под вражеский обстрел попал автомобиль с двумя гражданскими.

В результате прямого попадания снаряда автомобиль взорвался. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты 4 мая возле Старого Салтова в Харьковской области открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, в результате чего погибли 4 человека.

Автор:
Светлана Манько