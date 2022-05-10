Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Запоріжжя: одна людина загинула

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами автомобіля з цивільними поблизу Запоріжжя одна людина загинула та одна отримала поранення.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 9 травня поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожий обстріл потрапив автомобіль із двома цивільними.

Внаслідок прямого влучення снаряда автомобіль вибухнув. Пасажир авто помер на місці, водій отримав поранення.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупанти 4 травня біля Старого Салтова в Харківській області відкрили вогонь по колоні автомобілів із мирними жителями, внаслідок чого загинуло 4 людей.