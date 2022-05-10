- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
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Окупанти обстріляли автомобіль поблизу Запоріжжя: одна людина загинула
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами автомобіля з цивільними поблизу Запоріжжя одна людина загинула та одна отримала поранення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 9 травня поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожий обстріл потрапив автомобіль із двома цивільними.
Внаслідок прямого влучення снаряда автомобіль вибухнув. Пасажир авто помер на місці, водій отримав поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, російські окупанти 4 травня біля Старого Салтова в Харківській області відкрили вогонь по колоні автомобілів із мирними жителями, внаслідок чого загинуло 4 людей.