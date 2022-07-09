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Оправдывает военные преступления РФ: российскому пропагандисту сообщено о подозрении
Прокуроры Киевской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении российскому журналисту в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников, а также незаконном пересечении государственной границы Украины (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, журналист всероссийской государственной телерадиокомпании в марте 2022 года совместно с военнослужащими РФ незаконно пересек госграницу Украины и ведет репортажи из зон активных боевых действий, освещая события на территории Украины с позиции официальной пропаганды Кремля с целью нанесения ущерба интересам государства.
"Подозреваемый выступает в роли "военного эксперта" и дает комментарии ряду пропагандистских теле- и радио каналов РФ. В этих репортажах и комментариях он оправдывает военные преступления оккупантов, которые убивают гражданских украинцев и уничтожают инфраструктуру Украины", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, в своем Telegram-канале он разместил ролик с военного аэродрома в Гостомеле на фоне уничтоженного оккупантами транспортного самолета АН-225 "Мрия".
В прокуратуре подчеркнули, что пропагандист позиционирует захватчиков как освободителей и говорит о необходимости свержения конституционного строя Украины.
Как сообщили в СБУ, речь идет о пропагандисте российского телевидения Евгении Поддубном. Решается вопрос об объявлении россиянина в международный розыск.
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения российской армии в Украину было заблокировано почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков.