​​Виправдовує воєнні злочини РФ: російському пропагандисту повідомлено про підозру 

Прокурори Київської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру російському журналісту у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників, а також незаконному перетині державного кордону України (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 КК України).

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Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, журналіст всеросійської державної телерадіокомпанії у березні 2022 року спільно з військовослужбовцями РФ незаконно перетнув держкордон України та веде репортажі із зон активних бойових дій, висвітлюючи події на території України з позиції офіційної пропаганди Кремля з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

"Підозрюваний виступає в ролі "військового експерта" та надає коментарі ряду пропагандистських теле- та радіо каналів РФ. У цих репортажах і коментарях він виправдовує воєнні злочини окупантів, які вбивають цивільних українців та знищують інфраструктуру України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі він розмістив ролик з військового аеродрому у Гостомелі на фоні знищеного окупантами транспортного літака АН-225 "Мрія".

У прокуратурі наголосили, що пропагандист позиціонує загарбників як визволителів і говорить про необхідність повалення конституційного ладу України.

Як повідомили у СБУ, мова йде про пропагандиста російського телебачення Євгена Піддубного. Наразі вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення російської армії в Україні було заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією понад 15 млн підписників.