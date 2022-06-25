Фейки про "біолабораторії" та радіокерованих гусей: СБУ заблокувала майже 500 проросійських Youtube-каналів

Служба безпеки успішно протидіє Російській Федерації не тільки в боях, але й на інформаційному фронті. З початку широкомасштабного вторгнення російської армії в Україні було заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією понад 15 млн підписників.

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Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що проросійський медіапростір розповсюджує багато безглуздих фейків, наприклад, про "біолабораторії та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафіновану брехню для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи безкінечний потік омани.

Проте українські правоохоронці успішно протидіють росіянам на інформаційному фронті, затримуючи ворожих агітаторів та агентів, нейтралізуючи кібератаки та викривають російські фейки.

Станом на сто двадцять другу добу війни, на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією понад 15 млн підписників. Передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – у Facebook, 1050 – в TikTok.

Нагадаємо, група сенаторів США звернулася до виконавчого директора TikTok Шоу Цзи Чу з претензією, що "його соціальна мережа схвалила публікацію російської військової пропаганди, але заборонила інші відео".

У листі наголосили, що "проросійський контент, що вводить в оману, який заполонив платформу, не видаляють, створюючи тим самим архів пропаганди", і попросили TikTok відповісти на низку питань.