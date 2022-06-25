Фейки о "биолабораториях" и радиоуправляемых гусей: СБУ заблокировала почти 500 пророссийских Youtube-каналов

Служба безопасности успешно противодействует Российской Федерации не только в боях, но и на информационном фронте. С начала широкомасштабного вторжения российской армии в Украине было заблокировано почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пророссийское медиапространство распространяет много нелепых фейков, например, о "биолабораториях и радиоуправляемых гусях, ненависти к украинцам" и рафинированное вранье для своих граждан. Именно по такой формуле действует российская пропаганда, генерируя бесконечный поток заблуждения.

Однако украинские правоохранители успешно противодействуют россиянам на информационном фронте, задерживая вражеских агитаторов и агентов, нейтрализуя кибератаки и разоблачая российские фейки.

По состоянию на сто двадцать вторые сутки войны, по требованию СБУ заблокировано почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Передано на блокировку 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

Напомним, группа сенаторов США обратилась к исполнительному директору TikTok Шоу Цзы Чу с претензией, что "его социальная сеть одобрила публикацию российской военной пропаганды, но запретила другие видео".

В письме подчеркнули, что "вводящий в заблуждение пророссийский контент, который заполонил платформу, не удаляют, создавая тем самым архив пропаганды", и попросили TikTok ответить на ряд вопросов.