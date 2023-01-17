Оправдывала агрессию РФ: сотруднице СБУ сообщили о подозрении

Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Правоохранители разоблачили чиновницу научно-исследовательского учреждения СБУ на антиукраинской деятельности.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, женщина оправдывала полномасштабное вторжение РФ, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к России временно оккупированных районов на востоке и юге Украины.

Также она пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения рашистами украинских объектов критической инфраструктуры.

"В Службе безопасности сегодня работает команда настоящих патриотов, которые вносят свой весомый вклад в победу Украины. Для любителей "русского мира" в ней точно нет места. Мы и дальше будем продолжать курс на очистку спецслужбы от предателей разного калибра. А кремлевские нарративы они смогут озвучивать разве что в суде – чтобы получить максимальное наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киевской области. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал сотрудник российской спецслужбы.