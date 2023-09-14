Оправдывала российские удары по жилым домам: судье из Черкасской области грозит восемь лет тюрьмы

Сотрудники государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности завершили расследование в отношении председателя суда одного из районов Черкасской области, которая оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Женщина обвиняется в признании правомерной оккупации части территории Украины и отрицании вооруженной агрессии Россий против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По результатам расследования агенты Бюро установили, что после полномасштабной вооруженной агрессии России судья во время личных разговоров с коллегами и друзьями систематически выражала поддержку временной оккупации части территории Украины.

Она характеризовала аннексированные территории Украины как "освобожденные", а оккупантов называла "нашими", признавала Автономную Республику Крым частью Российской Федерации. Сотрудница суда неоднократно посещала временно оккупированный Крым, включая даже встречу нового 2023 года на полуострове.

При обсуждении ракетных ударов России по гражданским судья интерпретировала умышленное попадание российских ракет в гражданские здания как "экономию" дорогих ракет, поскольку это позволило РФ сэкономить средства высокоточные ракеты. Она также отмечала, что обстрелы Мариуполя совершались украинской армией, а не русской.

Судья утверждала, что украинские снайперы открывали огонь по мирному населению, а украинская армия использовала гражданских жителей в качестве "живого щита", не позволяя им покидать города, выгоняла их из их собственных квартир и бросала гранаты в подвалы из-за того, что люди общались на русском языке.

При этом чиновник отрицала существование похищений и вывоза детей с временно оккупированных территорий Украины и другие обвинения в этом контексте.

Напомним, ранее Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Херсоне информатора депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.