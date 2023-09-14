Работала на депутата Госдумы РФ: в Херсоне задержали колаборантку

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Херсоне информатора депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась местная жительница, которая в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата.

"После освобождения города она дистанционно предложила ему свою "помощь" в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины. Для этого она обходила улицы и скрыто фиксировала локации базирования боевых подразделений украинских защитников", - отметили в СБУ.

Как сообщают стражи порядка, полученные сведения женщина пересылала на интернет-ресурс Кастюкевича в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа вооруженных сил РФ для подготовки обстрелов Херсона.

"По имеющимся данным, таким образом, летом этого года вражеская информаторка скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня", - подчеркнули в СБУ.

В результате спецоперации стражи порядка задержали фигурантку на попытке передачи новых разведданных депутату страны-агрессора.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с поличным с передачей данных в пользу РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", – отметили в СБУ.

Там добавили, что женщина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности задержала еще одну вражескую приспешницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с врагом на период оккупации Херсона. Фигуранткой является жительница областного центра, ранее работавшая в региональном подразделении Государственной миграционной службы