Покушение на заместителя председателя Государственной налоговой службы: суд избрал задержанным меры пресечения

В понедельник, 21 августа, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога двум подозреваемым по делу о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На время досудебного расследования участники будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Следующие десять лет они могут провести в тюрьме", – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что правоохранители предупредили нападение в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону Сокура, выходившего из подъезда своего дома.

"Получив информацию о подготовке к преступлению с целью нанесения телесных повреждений заранее, полицейские задержали сообщников, таким образом, фактически спасли чиновника", - подчеркнули в Нацполиции.

Там добавляют, что кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.

"Злоумышленниками оказались ранее судимые 27 и 31-летний граждане, сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи выясняют личность заказчика нападения", - отметили в Нацполиции.

Напомним, покушение на заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура было совершено в четверг, 17 августа. Заказчиками якобы стали "схемчики, потерявшие бизнес и перешедшие границу".