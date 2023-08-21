Причиной покушения на заместителя главы ГНС стали качественные изменения в Налоговой, – Гетманцев

Скорее всего, покушение на заместителя председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Евгения Сокура стояло наведение порядка в работе налоговой, заявил в комментарии Delo.ua глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, желающих организаторов к таким покушениям появилось немало.

"Очевидно, что многим не нравятся изменения, которые полтора года происходят в налоговой. Прекращено более тысячи преступных схем - дела переданы в БЭБ. Уволены сотни чиновников - лишены пищевой базы "уважаемые" семьи-кланы. Отозваны лицензии у спиртзаводов, а производителей табака заставляют платить налоги в бюджет", – подчеркнул он.

Как говорит Гетманцев, как раз это и вызывает сопротивление, о чем красноречиво свидетельствует объем заказных материалов о самом Гетманцеве и руководителях налоговой. Но покушение, как добавляет нардеп, это уже за пределами, это переход на совершенно другой уровень противостояния.

"Благодаря профессиональным действиям работников уголовного розыска удалось избежать трагедии. И теперь мы ждем от стражей порядка расследования и обнародования конкретных фамилий. Но я хочу при случае обратиться к кланам: "Мы не остановимся! Нас больше, чем вам кажется, и мы гораздо мощнее, чем вам бы хотелось", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Напомним, покушение на заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура было совершено в четверг, 17 августа. Заказчиками якобы стали "схемщики, потерявшие бизнес и перешедшие границу".