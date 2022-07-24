Полиция с начала войны открыла более 24,5 тысяч уголовных дел против российских оккупантов

Национальная полиция в течение пяти месяцев войны России против Украины начала более 24,5 тысяч уголовных производств по фактам совершения преступлений военнослужащими РФ. 385 российских оккупантов и их пособники имеют официальный статус подозреваемых.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Отмечается, что полиция с начала войны обработала около 3,5 миллионов сообщений граждан. В общей сложности зарегистрировано более 106 тысяч преступлений, и это всего на 6% меньше, чем в прошлом году.

Также Нацполиция начала более 24,5 тысяч уголовных производств по фактам совершения преступлений военнослужащими Российской Федерации. На данный момент 385 российских оккупантов и их пособники имеют официальный статус подозреваемых.

"Более 1000 уголовных производств начаты за коллаборационную деятельность. 174 человека получили сообщение о подозрении. Кроме того, полицейские задержали более 1530 человек, причастных к диверсионной деятельности", - проинформировал Игорь Клименко.

По его словам, ужесточение ответственности за имущественные преступления в условиях военного положения повлияло на рост этой категории правонарушений. Таких зарегистрировано более 24,5 тысяч, а это вдвое меньше, чем в том году. Уменьшилось и количество ДТП - почти в три раза. Также снизилась на 30% смертность на дорогах.

В то же время есть рост незаконного обращения с оружием, умышленных убийств и угонов транспорта. Однако одна из самых болезненных тем, как отмечает Клименко, - потерпевшие от войны дети.

"Страшная статистика: 358 детей погибли, 684 - ранены. За это время полиция получила сообщение об исчезновении 3779 маленьких украинцев. За считанные часы удалось найти 3591 пропавшего ребенка. 188 детей еще находятся в розыске. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти и вернуть в семью каждого потерянного ребенка", - подчеркнул он.

Напомним, Министр обороны Алексей Резников предложил после победы Украины в войне провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.