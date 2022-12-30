Потери для бюджета составили более 14 млн грн: мужчина в сговоре с таможенниками незаконно завез технику на 100 млн грн

Мужчина в сговоре с Закарпатскими таможенниками завез в Украину технику ориентировочно на 100 млн грн, не уплатив при этом необходимые налоги и пошлины.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро по экономическому развитию.

"Детективы БЭБ разоблачили группу лиц в совершении умышленного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины в особо крупных размерах. Деятельность данной группы привела к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 14 млн грн. Также разоблачен сговор со должностными лицами Закарпатской таможни Гостаможслужбы", - говорится в сообщении.

По информации бюро, организатор схемы договорился с определенными лицами на территории соседней страны, которые предоставили водителю таможенные и другие документы, необходимые для вывоза товаров из другой страны в Украину.

Для реализации преступного намерения по сокрытию груза от таможенного контроля и таможенного оформления водитель при содействии определенных должностных лиц Закарпатской таможни Гостаможслужбы выбрал на пункте пропуска транспортную полосу "зеленый коридор", удостоверяющую отсутствие товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию и налогу.

Служащие Гостаможслужбы в свою очередь осуществили регистрацию другого транспортного средства с другим регистрационным номером, внешне похожего на транспортное средство, которым перевозился груз, и путем бездействия обеспечили непроведение контрольных мер по проверке соблюдения гражданином таможенных правил.

Таким образом, на территорию Украины без декларирования попала разнообразная техника известного мирового бренда, а именно мобильные телефоны разных моделей и характеристик в общей сложности более 2000 штук, более 200 ноутбуков, часы этой же марки, наушники, планшеты и т.д.

Незаконно ввезенные товары на сумму ориентировочно 100 млн грн арестовали.

В настоящее время водителю автомобиля сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает штраф с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, по инициативе детективов теруправления Бюро экономической безопасности в Одесской области арестовано 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 – нежилых и 1 земельный участок.