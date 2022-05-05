Позволил оккупантам жить и лечиться в колонии: в Херсонской области начальника учреждения наказания подозревают в госизмене

Херсонская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене начальнику одной из колоний Херсона. Подозреваемый разрешил российским оккупантам жить и лечиться в колонии.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый распорядился предоставить доступ на территорию колонии военнослужащим вооруженных сил РФ, где обеспечивал им места отдыха и медицинскую помощь. Также, оказывая содействие оккупационным войскам, он привлекал заключенных к проведению ремонтных работ вражеской техники.

В частности, используя служебные связи, начальник колонии склонял других должностных лиц Херсонской области к сотрудничеству с оккупационными войсками и спецслужбами РФ.

На данный момент продолжается судебное расследование.

Напомним, староста оккупированного поселка под Харьковом подозревается в госизмене. По информации правоохранителей, женщина перешла на сторону врага, проводила работу по налаживанию поставок так называемой "гуманитарной помощи" из РФ и освещала это в российских СМИ.