СБУ задержала соратника Медведчука, который сотрудничал с Россией

Служба безопасности задержала в Киеве одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор", который, по данным следствия, занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Киеве контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор". По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и смену госграницы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций.

"Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента РФ по поводу личного приема с целью "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили документацию и печать "общественных организаций"; запретную символику; письмо из администрации президента РФ о полученном обращении; компьютерную технику, средства связи и черновые записи с доказательствами преступных действий.

СБУ не называет имя задержанного. По данным СМИ, речь идет об Александре Тарнашинском.

По данным из открытых источников, это ветеран войны в Афганистане и руководитель "Славянского движения "Русь возрождённая".

Напомним, ранее в СБУ заявили, что в Испании задержали Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.