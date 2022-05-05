СБУ затримала соратника Медведчука, який співпрацював з Росією

Служба безпеки затримала в Києві одного з лідерів партії Віктора Медведчука "Український вибір", який, за даними слідства, займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що в Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір". За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного устрою в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

Зловмисник розробив концепцію "народного самодержавства", яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просувалися через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій.

"Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента РФ щодо особистого прийому з метою "доповісти" про підготовку заходів підривної діяльності в Україні", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що під час обшуків за місцями знаходження затриманого правоохоронці виявили документацію та печатку "громадських організацій"; заборонену символіку; лист з адміністрації президента РФ про отримане звернення; комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

СБУ не називає ім'я затриманого. За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Тарнашинського.

За даними з відкритих джерел, це ветеран війни в Афганістані та керівник "Слов'янського руху "Русь відроджена".

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що в Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.