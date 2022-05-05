Дозволив окупантам жити та лікуватися в колонії: на Херсонщині начальника установи покарання підозрюють у держзраді

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді начальнику однієї з колоній Херсонщини. Підозрюваний ​дозволив російським окупантам жити та лікуватися в колонії.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний розпорядився надати доступ на територію колонії військовослужбовцям збройних сил РФ, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги. Також, сприяючи окупаційним військам, він залучав засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки.

Зокрема, використовуючи службові зв’язки, начальник колонії схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з окупаційними військами та спецслужбами РФ.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, старосту окупованого селища під Харковом підозрюють у держзраді. За інформацією правоохоронців, жінка перейшла на бік ворога, проводила роботу з налагодження поставок так званої "гуманітарної допомоги" з РФ та висвітлювала це в російських ЗМІ.