Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Злочинність
Дата публікації

Дозволив окупантам жити та лікуватися в колонії: на Херсонщині начальника установи покарання підозрюють у держзраді

Офіс генпрокурора, ОГПУ, держзрада, державна зрада, начальник колонії
Фото: Прес-служба Офісу Генерального прокурора

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді начальнику однієї з колоній Херсонщини. Підозрюваний дозволив російським окупантам жити та лікуватися в колонії.  

 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.  

За даними слідства, підозрюваний розпорядився надати доступ на територію колонії військовослужбовцям збройних сил РФ, де забезпечував їм місця відпочинку та отримання медичної допомоги. Також, сприяючи окупаційним військам, він залучав засуджених до проведення ремонтних робіт ворожої техніки.

Зокрема, використовуючи службові зв’язки, начальник колонії схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з окупаційними військами та спецслужбами РФ. 

Наразі триває досудове розслідування.  

Нагадаємо, старосту окупованого селища під Харковом підозрюють у держзраді. За інформацією правоохоронців, жінка перейшла на бік ворога, проводила роботу з налагодження поставок так званої "гуманітарної допомоги" з РФ та висвітлювала це в російських ЗМІ.

Автор:
Анастасія Дєдковська