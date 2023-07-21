Правоохранители проводят обыски в "Киевавтодоре" и у подрядчиков

Прокуроры совместно с полицейскими проводят одновременно 20 обысков в служебных помещениях УК "Киевавтодор", районных КП "Дорожно-экспутационное управление столицы и подрядных организаций".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно сообщению, следственные действия начались по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами из Киевавтодора и ШЭУ Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

Они помогали подчиненным и аффилированным предприятиям одержать победу при проведении государственных закупок на услуги по капитальному ремонту дорог, благоустройству и ликвидации аварийных ям на дорогах Киева.

В прокуратуре также сообщили, что сегодня подобные обыски проводятся в Киевской и Одесской областях, в частности, по месту нахождения коммунальных предприятий, подрядных и субподрядных организаций, которые могут быть причастны к данной преступной схеме.

Напомним, Киевская городская прокуратура ранее выразила обеспокоенность в связи с решением Киевского городского совета о выделении дополнительных 183 миллионов гривен из городского бюджета на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр и призывает столичные власти как можно быстрее отреагировать.