Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями: кто среди подозреваемых

Национальное антикоррупционное бюро сообщило двум чиновникам госпредприятия, находящегося в ведении Национальной академии аграрных наук Украины, и директору ООО о подозрении в махинациях с удобрениями почти на 17 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых:

и.о. директора госпредприятия;

управляющий Центрального участка этого же госпредприятия;

руководитель ООО.

В пресс-службе бюро добавили, что должности указаны на момент совершения преступления.

Двух человек – руководителя ООО и управляющего – задержали. Местонахождение и.о. директора госпредприятия пока не установлено.

По данным следствия, осенью 2021 года чиновники госпредприятия заключили договоры со связанным с ними ООО на поставку органических удобрений, а также предоставление услуг по их внесению на поля.

Как оказалось, биоудобрения закупили на бумаге, госпредприятию их и не планировали поставлять.

После подделки актов выполненных работ о якобы обработке полей удобрениями госпредприятие оплатило товары и услуги. Участники преступления полученные от ГП средства в размере 16,7 млн грн распределили между собой, обналичив их.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 4 мая сообщило о подозрении трем лицам в нанесении более 176 миллионов гривен ущерба государственному энергопроизводителю "Центрэнерго" в результате нарушения соглашения о продаже им электроэнергии трейдинговой компании "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.