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Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями: кто среди подозреваемых
Национальное антикоррупционное бюро сообщило двум чиновникам госпредприятия, находящегося в ведении Национальной академии аграрных наук Украины, и директору ООО о подозрении в махинациях с удобрениями почти на 17 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых:
- и.о. директора госпредприятия;
- управляющий Центрального участка этого же госпредприятия;
- руководитель ООО.
В пресс-службе бюро добавили, что должности указаны на момент совершения преступления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Двух человек – руководителя ООО и управляющего – задержали. Местонахождение и.о. директора госпредприятия пока не установлено.
По данным следствия, осенью 2021 года чиновники госпредприятия заключили договоры со связанным с ними ООО на поставку органических удобрений, а также предоставление услуг по их внесению на поля.
Как оказалось, биоудобрения закупили на бумаге, госпредприятию их и не планировали поставлять.
После подделки актов выполненных работ о якобы обработке полей удобрениями госпредприятие оплатило товары и услуги. Участники преступления полученные от ГП средства в размере 16,7 млн грн распределили между собой, обналичив их.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 4 мая сообщило о подозрении трем лицам в нанесении более 176 миллионов гривен ущерба государственному энергопроизводителю "Центрэнерго" в результате нарушения соглашения о продаже им электроэнергии трейдинговой компании "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.