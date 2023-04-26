Обыски НАБУ в Житомирской ОВА: стала известна причина

Обыски в Житомирской ОВА связаны с расследованием, которое касается обстоятельств расторжения договора на эксплуатационное содержание дорог области с ЧП "Автомагистраль". Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

Отмечается, что предприятие пыталось оспорить решение о расторжении договора в судебном порядке. Однако 13 апреля Северо-западный апелляционный суд признал действия Департамента регионального развития ОВА правомерными.

Как утверждают в администрации, причиной расторжения стала несостоятельность "Автомагистрали" выполнять работы, которые во время боевых действий являются первоочередными. Речь идет о:

ремонте дорог, поврежденных в результате вражеских бомбардировок;

обеспечении режимов светомаскировки на дорогах области в соответствии с требованиями военного командования;

привлечении инженерной техники для ликвидации последствий обстрелов и строительства оборонных сооружений.

"В условиях военного положения такая ситуация была недопустимой и угрожала срыву выполнения мер по обороне Житомирской области, поэтому решение о расторжении договора с ЧП "Автомагистраль" было обоснованным и правомерным, что подтверждает постановление суда", - говорится в сообщении.

Напомним, об обысках в Житомирской ОВА стало известно 25 апреля. В ведомство пришли представители Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако официально о причине не сообщалось.

Местное издание Житомир.info писало, что следственные действия касаются тендеров, проводимых Департаментом регионального развития ОВА.