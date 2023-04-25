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Происшествия
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В Житомирской ОВА сообщили о следственных действиях НАБУ

В Житомирской ОВА сообщили о следственных действиях НАБУ
Фото: пресс-служба НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 25 апреля проводит следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской областной военной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОВА.

"Областная военная администрация со своей стороны максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию", - говорится в сообщении.

Других подробностей в ОВА не сообщили. НАБУ пока не сообщало о следственных действиях в Житомирской ОВА.

Местное издание Житомир.info со ссылкой на источники сообщает, что следственные действия НАБУ касаются тендеров, проводимых департаментом регионального развития ОВА.

Напомним, накануне, 24 апреля, с визитом в Житомирской области находился президент Владимир Зеленский.

Автор:
Нина Комащенко