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В Житомирской ОВА сообщили о следственных действиях НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины 25 апреля проводит следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской областной военной администрации.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОВА.
"Областная военная администрация со своей стороны максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию", - говорится в сообщении.
Других подробностей в ОВА не сообщили. НАБУ пока не сообщало о следственных действиях в Житомирской ОВА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Местное издание Житомир.info со ссылкой на источники сообщает, что следственные действия НАБУ касаются тендеров, проводимых департаментом регионального развития ОВА.
Напомним, накануне, 24 апреля, с визитом в Житомирской области находился президент Владимир Зеленский.