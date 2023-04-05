НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА: в чем дело

Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации, у руководства аппарата ОВА и департамента агропромышленного развития. Об этом сообщают в самой ОВА.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и оказывает содействие в его работе, предоставляет детективам агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - заявили в администрации.

В свою очередь, в самом бюро подтвердили факт обысков, заверив, что эти следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные же детали официально не разглашаются для сохранения тайны следствия.

Как сообщил при этом главный редактор "Цензор.net" Юрий Бутусов, серию обысков в Харьковской ОВА НАБУ проводит по делу о хищении гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022 году.

По данным издания, детективы агентства обыскали, в частности, кабинет начальника ОВА Олега Синегубова, его заместительницы Виты Ковальской и директора департамента АПК Андрея Дорожко.

Как отметил впоследствии сам Синегубов, никаких подозрений должностным лицам Харьковской ОВА вручено не было. Администрация продолжает работать в штатном режиме. По словам руководителя области, в случае выявления каких-либо нарушений законодательства будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры.

Напомним также, что еще 30 августа 2022 года НАБУ провело более 20 обысков в Запорожской ОВА, Запорожском городском совете, в складских помещениях и по адресам проживания лиц, вероятно, причастных к хищению гумпомощи.

Скандальности ситуации добавили обвинения в адрес торговых сетей АТБ и "Сильпо" в продаже разворованной гумпомощи, которые те опровергли. Президент Владимир Зеленский заявлял тогда, что хотел бы узнать детали расследования НАБУ относительно возможного незаконного присвоения гумпомощи топ-чиновниками в Запорожской области, однако в дальнейшем дело исчезло из публичной плоскости.

Александра Старуха, возглавлявшего тогда ОВА, Зеленский уволил только в феврале 2023 года, а секретарь Запорожского горсовета и исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев продолжает руководить облцентром.